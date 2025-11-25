Borsa elettrica, prezzo medio acquisto sale a 119 euro/MWh

(Teleborsa) - Nella settimana dal 17 novembre al 23 novembre 2025 ilè stato di, in aumento del 3,3% rispetto alla settimana precedente. Lo comunica il Gestore dei Mercati Energetici (GME), che gestisce la borsa elettrica.di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a circa(+2,9%), con laall'82,2%.di vendita si sono attestati tra 115,24 euro/MWh di Calabria e Sicilia e 120,37 euro/MWh di Nord e Centro Nord.