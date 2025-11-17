Milano 14:56
43.723 -0,62%
Nasdaq 14-nov
25.008 +0,06%
Dow Jones 14-nov
0 0,00%
Londra 14:56
9.681 -0,18%
Francoforte 14:55
23.648 -0,96%

Borsa elettrica, prezzo medio acquisto sale a 115,19 euro/MWh

Economia, Energia
Borsa elettrica, prezzo medio acquisto sale a 115,19 euro/MWh
(Teleborsa) - Nella settimana dal 10 novembre al 16 novembre 2025 il prezzo medio dell'energia elettrica è stato di 115,19 euro/MWh, in aumento del 3,8% rispetto alla settimana precedente. Lo comunica il Gestore dei Mercati Energetici (GME), che gestisce la borsa elettrica.

I volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a circa 4,547 milioni di MWh (+3,3%), con la liquidità all'82,6%.

I prezzi medi di vendita si sono attestati tra 113,22 euro/MWh della Calabria e 115,61 euro/MWh del Centro Nord.
Condividi
```