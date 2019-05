Scuola, oggi alle 15 l'incontro tra Miur e sindacati: si cerca l'accordo

(Teleborsa) -Sarebbero questi – secondo quanto anticipato dalla Repubblica – i punti chiave dellaNonostante l'intenzione di chiudere nel più breve tempo possibile ila causa di "impegni fuori Roma" (al suo posto ci sarà il suo Capo di gabinetto).Sulla base di quanto già sottoscritto lo scorso 24 aprile l'chi insegna da più di 36 mesi avrà percorsi dedicati per l’immissione in ruolo e anche per gli Ata dovrebbero arrivare miglioramenti contrattuali."Sono felicissimo dei nostri docenti ma in questo momento mancano e dobbiamo correre ai ripari: è il momento del reclutamento", ha affermato ieri Bussetti ricordando che"Il problema, veramente serio, è nel tipo di risposta che Bussetti vuole dare all'amministrazione per risolvere la questione della supplentite cronica" ha commentatoin una nota.."Nessun riferimento viene fatto ai precari che da tempo permettono di portare avanti con regolarità le lezioni in tantissime scuole – controbatte il sindacato che prenderà parte allo–. È incredibile come un ministro della Repubblica, ex provveditore, possa ignorare che vi sianoa cominciare da quello del 2016, altrio Itp.Secondola soluzione è: riaprire le ex graduatorie permanenti; rivitalizzare il doppio canale di reclutamento; favorire passaggi di ruolo e organizzare brevi corsi gratuiti abilitanti per chi ha svolto oltre 36 mesi di servizio; collegare domanda e offerta; non sfruttare più i precari perché questi insegnanti esistono".