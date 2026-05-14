Lavoro: Anief chiede un "salario giusto" anche per personale della scuola, più penalizzato nella PA

"Chiediamo in Parlamento che. Siamo d’accordo con il principio delgià disciplinato per il settore privato, ma che. E proprio nel pubblico impiego,: allora persino un precario della scuola percepiva uno stipendio superiore rispetto a chi lavorava nei ministeri. Purtroppo, dopo un blocco contrattuale durato dieci anni, si è scelto di". Lo ha dichiarato"Per questo chiediamo innanzitutto un: occorre modificare il testo oppureche renda finalmente giustizia anche algarantendo un salario equo. È giusto, inoltre, che gli stipendi,, siano almeno agganciati alla metà dell’inflazione, soprattutto considerando l’impennata registrata negli ultimi mesi.Tutto ciò ci porta anche a chiedere une unaffinché attraverso lae alRiteniamo inoltre che sia arrivato il momento di, ad esempio sul fronte del TFR, eliminando la trattenuta del 2,5%. Chiediamo anche il, mettendo il personale scolastico nelle condizioni di poterlo certificare e di accedere, se necessario, a finestre pensionistiche dedicate, come già avviene a 60 anni per il personale delle forze armate, delle forze di polizia e dei vigili del fuoco.Prima ancora di parlare di stipendi europei, in Italiaè necessario valorizzare soprattutto gli insegnanti, tutto il personale scolastico e il personale ATA e DSGA", conclude Pacifico.