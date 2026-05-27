Contratto scuola 25-26, Anief ribadisce priorità piattaforma contrattazione

"Si è svolto il secondo incontro relativo alCome ANIEF abbiamo presentato, ancora una volta, le nostre istanze. Tra le più importanti vi è laLo ha dichiarato"Abbiamo inoltre chiesto di spostare nella contrattazione alcune materie che oggi rientrano invece tra quelle di semplice confronto, e ditra il personale precario e il personale di ruolo della scuola: stessi diritti, oltre che stessi doveri. Abbiamo poi proposto die per la valorizzazione del personale docente.Un altro tema affrontato riguardauna volta definito l’ammontare dei risparmi derivanti dal dimensionamento, delle risorse nella contrattazione integrativa a favore dell’indennità per i DSGA. Abbiamo inoltre chiesto di, prevedendo misure a sostegno delle spese sostenute dai lavoratori fuori sede.Tra le nostre proposte vi è anche, non soltanto dei temi legati alla sicurezza, ma anche di quelli relativi alla, con particolare attenzione al riconoscimento, alla prevenzione e al risarcimento del, fenomeno ormai sempre più diffuso.Queste sono alcune delle tematiche che abbiamo affrontato e che continueremo a. Vi terremo sicuramente aggiornati, soprattutto perché molte di queste materie, in particolare ilRicordo inoltre che è aperta la procedura di infrazione n. 2277 del 2024 e che, proprio qualche giorno fa, è intervenuta anche una sentenza della Commissione Europea contro l’Italia,Oltre a questo, tutti gli altri temi saranno affrontati con", conclude Cavallini.