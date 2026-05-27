Samsung vola su nuovi record con accordo sindacale su salari e bonus

(Teleborsa) - Samsung Electronics ha toccato un nuovo massimo storico questa mattina negli scambi in Asia, registrando un rialzo del 4% alla borsa di Seul, dopo aver annunciato il raggiungimento di un importante accordo con i sindacati su salari e bonus. L'accordo scongiura un potenziale sciopero che minacciava le forniture globali di chip e l'intera economia sudcoreana.



Il 74% dei lavoratori ha partecipato alla votazione ed ha espresso un voto favorevole all'accordo, che è arrivato alla fine di un periodo di intense trattative ed è stato anche mediato dal governo coreano per i suoi impatti sull'economia. L'intesa, infatti, ha sospeso uno sciopero di 18 giorni che avrebbe coinvolto circa 48.000 lavoratori, in gran parte operativi nel settore dei semiconduttori.



Le trattative per rivedere salari e bonus ed una compartecipazione agli utili aziendali sono scattate in risposta alla crescente domanda di chip per l'intelligenza artificiale. In base all'accordo ratificato dai sindacati, Samsung introdurrà un nuovo sistema di bonus decennali per i dipendenti della divisione semiconduttori e garantirà un aumento salariale medio del 6,2%.







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