Deere, giù utile 2° trimestre e taglio guidance 2019

Deere & Co

(Teleborsa) -si lascia alle spalle ilregistrando un. La causa di questa contrazione è da attribuire ai maggiori costi di produzione sostenuti nel periodo.Il gruppo americano però non prevede miglioramenti del trend nel corso dell'anno ed ha infattirelativamente a utile e vendite. Nel dettaglio Deere, rispetto all'aumento del 7% previsto in precedenza. Mentreanche questo rivisto al ribasso,rispetto ai 3,6 miliardi di dollari annunciati in precedenza.Il, nel circuito pre-market, è in territorio positivo ea 145,99 dollari.