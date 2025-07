Norwegian Air, risultati positivi: pagherà dividendo per la prima volta

(Teleborsa) -, compagnia aerea a basso costo norvegese che opera in ambito sia nazionale che internazionale, ha chiuso ildel 2025 con undi 1.250 milioni di corone norvegesi (circa 106 milioni di euro) e un margine operativo del 12,2%, il secondo risultato più alto in un secondo trimestre nella storia dell'azienda. La liquidità è aumentata a 13,8 miliardi di corone norvegesi, in aumento di 3,3 miliardi di corone norvegesi rispetto al trimestre precedente, grazie all'impatto positivo del solido flusso di cassa operativo e al completamento del finanziamento di dieci aeromobili precedentemente acquisiti."Siamo molto lieti di registrare un secondo trimestre record per diversi parametri, sia per Norwegian che per Wideroe - ha dichiarato il- L'utile e il margine operativo sono i secondi più alti mai registrati in questo trimestre, mentre il numero di passeggeri e il load factor sono i più alti in un secondo trimestre dal 2019. Inoltre, abbiamo raggiunto un traguardo significativo: Norwegian,di 0,90 corone norvegesi per azione"."Continuiamo a registrare buoni dati sulle prenotazioni e il trend di Norwegian perè incoraggiante, con- ha aggiunto - Con le recenti acquisizioni di 13 aeromobili precedentemente in leasing a Norwegian, insieme all'accordo per l'acquisto di undici motori di riserva CFM LEAP-1B, stiamo facendo importanti progressi mentre la nostra strategia di flotta inizia a dare i suoi frutti. In breve, stiamo vedendo molti aspetti positivi in ??vista della seconda metà del 2025".