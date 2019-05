SACBO assegna 6 borse di studio estive per l’Irlanda

(Teleborsa) - Dopo aver ottenuto per il secondo anno consecutivo il bollino di Confindustria per l’Alternanza Scuola Lavoro svolta all’Aeroporto di Milano Bergamo, il gruppo, rappresentato dalla società di gestione e dallala controllata società di handling(BGY International Services) ha consegnato seiad altrettanti giovani studenti bergamaschi, selezionati tra il centinaio di partecipanti al Progetto Alternanza Scuola Lavoro 2017-2018 svolto in ambito aeroportuale e imperniato sull'attività di accoglienza dei passeggeri.I sei studenti trascorreranno un periodo di quattro settimane, dal 21 luglio al 16 agosto, a Dublino in Irlanda ed effettueranno una visita al quartiere generale della Ryanair.