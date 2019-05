Si tratta sui voli in continuità da Olbia

(Teleborsa) - Lachiede chegiungano a un accordo e sottoscrivano un patto di convivenza operativa sull’aeroporto di Olbia, garantendo così i residenti isolani e i flussi di passeggeri attese nella stagione estiva in Costa Smeralda. E il governatore sardo, Christian Solinas, è andato oltre, fissando la deadlinea a lunedì 20 maggio.Le rotte a rischio sono quelle che collegano Olbia a Milano Linate e Roma Fiumicino, in assoluto le più trafficate e quelle che determinano una fetta consistente del mercato turistico estivo. Argomento su cui, si vocifera, le direzioni commerciali delle due compagnie stiano discutendo di sabato a Roma. Ai rispettivi interlocutori spetta il compito di trovare la quadra, per soddisfare le richieste della Regione Sardegna e salvaguardare gli interessi commerciali dei due vettori.Per Alitalia sono in ballo 70mila posti a bordo venduti a tempo di record ai passeggeri che si sono portati avanti. Air Italy sarebbe chiamata a coprire i flussi quotidiani, non pochi, che sono dati in crescita.