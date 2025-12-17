WIIT, contratto da oltre 2,1 milioni per servizi Private Cloud e Disaster Recovery

WIIT

(Teleborsa) -ha fatto sapere di avere sottoscritto un nuovocon un importante gruppo internazionale nel settore fashion, per un valore complessivo superiore aIl servizio sarà erogato tramite un’architettura ad alte performance progettata per garantire continuità operativa. La soluzione, ospitata nelle, prevede l’impiego dei, il massimo livello di affidabilità definito dall’Uptime Institute: i siti di Produzione e di Continuità di Business saranno situati nelle Premium Zone italiane e tedesche, permettendo di elevare significativamente il livello di resilienza dei processi di business del cliente. Questa configurazione contribuisce inoltre a, assicurando una protezione senza compromessi e una continuità operativa totale. Si tratta di elementi fondamentali per la, dove la rapidità di risposta, la protezione delle informazioni sensibili e la capacità di supportare flussi operativi complessi rappresentano fattori chiave di successo.“Questo nuovo accordo testimonia ancora una volta la capacità di WIIT di affermarsi come partner tecnologico di riferimento per aziende leader che richiedono standard elevati di performance e necessitano di soluzioni cloud su misura, sicure e conformi alle normative europee. È un ulteriore rafforzamento della nostra presenza e reputazione in mercati competitivi e dinamici.” commenta