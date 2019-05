Maltempo, allerta in Veneto ed Emilia Romagna. Danni per l'agricoltura

(Teleborsa) - Continua lacon temperature ben al di sotto delle medie stagionali e temporali che si abbattono su tutta la Penisola.il Centro Funzionale Decentrato della Regione, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema di Protezione Civile, ha dichiarato,. A causa delle precipitazioni occorse nelle scorse ore si è, infatti, verificato un incremento dei livelli idrometrici dei fiumi Livenza, Monticano, Brenta, Agno e Bacchiglione, in crescita nelle prossime ore.nel punto di rilevazione di Punta della Salute. Un livello che – secondo quanto rende noto il Centro maree del comune della città lagunare – rappresenta un dato inusuale per il periodo (dal 1872 ad oggi si è raggiunto a maggio solo in altre quattro occasioni)."Le intense precipitazioni hanno fatto innalzare il fiume Po di oltre un metro in un solo giorno per raggiungere un livello idrometrico di -0.48 metri la mattina di domenica a Boretto macome quello diche ha raggiuntofa sapere la"La situazione del più grande fiume italiano e dei laghi è rappresentativa dello stato dei corsi d'acqua della Penisola dopo una primavera pazza segnata daafferma l'Associazione."L'anomalia climatica, che si è manifestata anche con temporali violenti e grandine, ha colpito l'Italia – afferma la Coldiretti – in un momento particolarmente delicato per l'agricoltura con le semine, le verdure e gli ortaggi in campo e le piante che iniziano a fare i primi frutti. A macchia di leopardo lungo tutta la Penisola si è verificata unaColdiretti sottolinea, inoltre, come a "a causa dell'andamento climatico siccitoso del mese di marzo seguito da un mese di aprile e maggio dal meteo particolarmente capriccioso caratterizzato da vento, pioggia e sbalzi termici"in quanto le api non hanno trovato nettare sufficiente da portare nell'alveare.Nell'ultimo decennio, secondo le stime della Coldiretti,e, tra danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne e perdite della produzione agricola nazionale, il