INPS: indennità fino a 3 mila euro per autonomi colpiti dal maltempo al Sud

(Teleborsa) - L’INPS, con la circolare n. 53 del 7 maggio 2026, definisce le modalità per richiedere l’indennità una tantum destinata ai lavoratori autonomi e professionisti colpiti dal maltempo in Calabria, Sardegna e Sicilia, a seguito degli eventi meteorologici iniziati il 18 gennaio 2026.



Il contributo è riconosciuto per il periodo 18 gennaio–30 aprile 2026 e prevede 500 euro per ogni blocco di sospensione dell’attività fino a 15 giorni, per un massimo di 3.000 euro a beneficiario.



La misura riguarda collaboratori, autonomi, professionisti, imprese e lavoratori iscritti a forme previdenziali obbligatorie che abbiano dovuto interrompere l’attività nei Comuni interessati dallo stato di emergenza. È richiesto che l’attività fosse già avviata alla data del 18 gennaio 2026.



Le domande devono essere presentate esclusivamente online entro il 20 giugno 2026 tramite il sito INPS, oppure attraverso patronati e Contact Center. L’Istituto effettuerà verifiche sui requisiti e potrà procedere al recupero delle somme indebitamente erogate. La misura è finanziata con uno stanziamento complessivo di 78,8 milioni di euro per il 2026.

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