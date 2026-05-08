Tennis, finanziamento di 10 milioni di euro da Credito Sportivo per nuovo ATP 250 in Italia

(Teleborsa) - La Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) e l'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (ICSC), controllato dal MEF, hanno formalizzato un accordo per il finanziamento legato all'acquisizione di un nuovo torneo ATP 250 che entrerà nel calendario internazionale sotto l'organizzazione italiana.



L'operazione prevede un finanziamento da 10 milioni di euro concesso da ICSC a sostegno dell'investimento federale per l'acquisizione della licenza (Class Membership) e dei diritti del torneo attualmente disputato a Bruxelles, si legge in una nota.



"È un investimento che consolida il posizionamento dell'Italia nel tennis mondiale - ha dichiarato Angelo Binaghi, Presidente FITP - Portiamo nel nostro Paese un nuovo asset internazionale, coerente con la crescita del sistema e con la domanda sempre più forte di tennis".



"Con il finanziamento dell'acquisizione della licenza ATP 250 consolidiamo la collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel - ha dichiarato Antonella Baldino, amministratrice delegata di ICSC - Una operazione strategica e un modello di intervento che coniugano sostenibilità finanziaria, visione industriale e impatto sul territorio, tre dimensioni che definiscono il mandato di Banca di sviluppo a supporto della crescita e dell'internazionalizzazione del sistema sportivo italiano".



Sulla possibile sede del nuovo torneo, in conferenza stampa Binaghi ha spiegato di aver già visitato alcuni siti in Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia e che il nord è "un'area scoperta". Milano è stato descritto come "grande polo d'attrazione" e "la nostra testa in prospettiva è puntata sulla città di Milano, con cui da tempo abbiamo avviato colloqui per creare strutture e spazi", ha aggiunto.



(Foto: FITP)

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