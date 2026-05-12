Electrolux: Urso convoca tavolo il 25 maggio

(Teleborsa) - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy0, presso Palazzo Piacentini, un tavolo sullaalla luce dell’annuncio degli esuberi e del piano di riorganizzazione industriale presentato dalla multinazionale di elettrodomestici.All’incontro - spiega la nota - saranno presenti i rappresentanti dell’azienda e le organizzazioni sindacali, insieme ai rappresentanti delle Regioni in cui sono presenti gli stabilimenti del gruppo: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche e Veneto.Il tavolo ha l’obiettivo di approfondire le ricadute