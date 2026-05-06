Altea Green Power annuncia acquisto impianto fotovoltaico a Reggio Emilia

(Teleborsa) - Altea Green Power annuncia l’acquisto di un impianto fotovoltaico situato a Montecchio Emilia (Reggio Emilia), che rafforza il suo posizionamento nel mercato delle energie rinnovabili e da concreta attuazione alla strategia delineata nel Piano Industriale 2024-2028.



L’operazione prevede l’acquisto del 100% della SPV NB5, proprietario dell’asset fotovoltaico di potenza pari a 16,75 MW, già operativo da gennaio 2024. L’impianto beneficia, inoltre, a partire dal mese di luglio 2025, di una tariffa incentivata FER 1 di durata ventennale.



Il prezzo complessivo dell’operazione è pari circa a 17 milioni di euro così composto: circa 16 milioni di valore dell’impianto fotovoltaico e circa 1 milione delle componenti positive del capitale circolante netto.



Questa acquisizione - si sottolinea - rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita di Altea Green Power, in line

con l’evoluzione del modello di business delineato nel Piano Industriale 2024-2028, che prevede il progressivo rafforzamento del ruolo della Società come Independent Power Producer (IPP), affiancando all’attività di sviluppo anche la proprietà e gestione diretta degli asset.



"Questa operazione rappresenta un tassello concreto della strategia che abbiamo definito nel Business Plan 24-28 presentato nel 2024, orientata ad affiancare al nostro core business un presidio sempre più diretto della fase industriale, in qualità di Independent Power Producer. - spiega l'Ad Giovanni Di Pascale - L’acquisizione di un asset in Emilia - Romagna, già operativo, incentivato e con solide prospettive di generazione di cassa ci consente di compiere un passo significativo in questa direzione, rafforzando ulteriormente il nostro posizionamento. Guardiamo al futuro con l’obiettivo di cogliere opportunità analoghe, in linea con la nostra visione industriale e con l’impegno a creare valore sostenibile nel lungo periodo".



Questo primo acquisto consente ad Altea Green Power di anticipare al 2026, rispetto alla timeline originaria del 2027, l’avvio dello sviluppo del portafoglio IPP, con l’obiettivo di arrivare a raggiungere, se non addirittura di superare, quanto previsto dal Business Plan 2024 - 2028.

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