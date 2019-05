Appuntamenti e scadenze: settimana del 20 maggio 2019

Axelero

Enertronica

It Way

Ryanair Holdings

Telecom Italia

Ternienergia

Titanmet

Trawell Co

Valsoia

Bialetti Industrie

Home Depot

J C Penney Company Inc Jc Penney

M&C

SOL

Telecom Italia

Urban Outfitters

Bialetti Industrie

Costamp Group

Indel B

Iren

It Way

Lowe's Companies

Saipem

Tiffany

Autogrill

Bastogi

Best Buy

Conafi

Hewlett Packard Enterprise

Hp Incorporation

Innovatec

It Way

Stmicroelectronics

Bastogi

Foot Locker

Garofalo Health Care

Imvest

Mondo Tv France

(Teleborsa) -Attività Istituzionali - Il Presidente Mattarella sarà all'Università La Sapienza, a Roma, per la Cerimonia di intitolazione dell'Aula XIII a Massimo D'AntonaConsiglio dell'UE - Consiglio dello Spazio economico europeoBanca d'Italia - Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in ItaliaBanca d'Italia - Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntiveENASARCO - Termine per il versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti da parte del mandante relativi al 1° trimestre 2019.Banche e Sicurezza 2019 - L'evento, organizzato dall'ABI, è dedicato alla sicurezza fisica e digitale nel settore finanziario. Si svolge a Milano presso il Centro Servizi Bezzi - Sala Conferenze Banco BPMBanca d'Italia - Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia- Assemblea: approvazione bilancio al 31 dicembre 2018 e rinnovo cariche sociali- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Conference call con gli analisti- Risultati di periodoBCE - Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a FrancoforteIstat - Prospettive per l'economia italiana per il 2019Banca d'Italia - Sistema dei pagamentiIncontri con la Banca d'Italia - sede di Perugia - L'incontro avrà come tema "La politica monetaria e la stabilità del valore della moneta"- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference call con gli analisti- Risultati di periodo- Risultati di periodoEconomia - Bilancio mensile finanza pubblica della Gran BretagnaAssemblea Pubblica di Confindustria - L'evento si svolge a Roma presso l'Auditorium Parco della Musica. Si riuniranno , alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella, Imprenditori, rappresentanti del mondo dell’economia e della finanza, delle Istituzioni nazionali, europee e internazionali, della PA, delle Parti Sociali, della cultura e della ricerca, della scienza e della tecnologia, della politica e dell’informazioneBCE - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria del 10 aprileTesoro - Comunicazione CTZ - BTP€i- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: BilancioACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di aprileTesoro - Comunicazione BOT- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio