STM in rosso a Piazza Affari: pesa questione Huawei

(Teleborsa) - Giornata da dimenticare sulla borsa milanese per, che passa di mano in perdita del 4,40% sulla scia del. A pesare sul comparto la decisione di alcuni giganti tech USA di sospendere le forniture a Huawei , a seguito del divieto imposto dal presidente americano Trump alle aziende USA di utilizzare apparecchiature cinesi STM frena in quanto produttore di componenti per Huawei.Il movimento dell', nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 15,22 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 14,72. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 15,72.Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)