Il comparto materie prime dell'Italia brillante (+1,51%)

(Teleborsa) - Exploit del, preannunciato da un andamento tutto in salita delIlha aperto a quota 33.368,3, balzando dell'1,51% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l', avanza di 3 punti, dopo un avvio a quota 176.Tra le azioni più importanti dell'indice materie prime di Milano, seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +1,51%.Tra le azioni del, seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 2,13%.