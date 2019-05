Confindustria, Boccia: "Basta promesse, tatticismi e parole che creano sfiducia"

(Teleborsa) -. Così il Presidente di Confindustrianel suo consueto discorso annuale all'assemblea dell'associazione imprenditoriale che ha preso il via con la visione di un video sul futuro di un bambino che nasce oggi, 22 maggio 2019. E cita Karl Popper: "Il futuro è molto aperto e dipende da noi, da noi tutti".Rivolto ad una platea gremita all', presenti in prima fila il Presidente della Repubblicaed il Premier, il Presidente Boccia ha sottolineato che bisogna costruire "un percorso guidato dalla visione di quello che l'Italia è ma non riesce ancora ad esprimere, e di quello che potrebbe essere se".ha affermato il Presidente di Confindustria, ricordando che l'Italia resta "sospesa fra il rischio di un destino declinante e la possibilità di riattivare una piena ripresa". In un contesto dominato dalla fuga di cervelli, dalla situazione critica del Mezzogiorno e dal divario fra Nord e Sud - ha detto - bisogna garantire un futuro in cui c'èperché "l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro" ed uncom'era agli inizi degli anni 2000 (oggi è del 14% inferiore alla media europea).Non poteva mancare un richiamo anche all', oggi confinata ad una nicchia del 20%, alle fabbriche intelligenti, allaambientale ed allo sviluppo delle energie rinnovabili. L'Italia - ha ricordato Boccia - vanta la seconda manifattura in Europa e la settima nel mondo ed è anche la più virtuosa d'Europa quanto a consumo di fattori.Occorre- ha detto il Presidente - nello, sfruttando la sua posizione geografica, e non condannarla ad essere la "periferia" del Continente.- ha detto - restano gli obiettivi che una sana politica economica deve perseguire".Il Presidente ha richiamato iche le imprese tutte, lo scorso 3 dicembre a Torino hanno gridato ad alta voce -- e l'urgenza die avviare una stagione d', ha denunciato Boccia pur riconoscendo cohe con il Dl Crescita e lo Sblocca cantieri siamo sulla strada giusta.Sul fronte del, il Presidente ha ricordatoche caratterizzano questo momento: la bassa crescita dell'Eurozona, la guerra commerciale ed i rischi geopolitici in Turchia, Argentina e Venezuela che si uniscono ad unadell'Italia. Di qui- ha detto - è un gigante economico, ma "deve aper fronteggiare le sfide che verranno". Ladeve essere ispirata alle tre P - Pace, protezione, Prosperità - ed attuata mediante lee anteponendo le misure per le imprese, l'occupazione e la crescita all'intervento sui saldi.In vista delle prossime elezioni europee del 26 maggio Boccia affermache possa competere con i giganti come Stati uniti e Cina, non fare la competizione al suo interno. Occorre unaanche per fronteggiare laperché è. E' necessario - ha detto Boccia - partecipare alla "più grande stagione riformista europea" ed assicurareSul fronte deglioccorre "recuperare il gap accumulato negli anni della crisi", con un "piano shock per grandi infrastrutture e piccole opere", perchéIl compito del Governo non sarà facile - ha ammesso - per assicurare le risorse necessarie ad evitare l'aumento dell'IVA ed introdurre la Flat Tax, rispettando allo stesso tempo i vincoli di bilancio importi dal patto di stabilità. Maed unche consenta all'Italia di "trattare con i partner europei un(del deficit, Ndr), affiancato da misure per sostenere la difficile fase congiunturale".se costruiamo un programma serrato che faccia radicalmente mutare la percezione sull'immobilità dell'Italia e che ci permetta di affrontare il", auspica Boccia. Per questo Confindustria propone al Governo e alle opposizioni di "collaborare tutti insieme" per impostare unaFra le misure proposte da Confindustria la valorizzazione degli asset, le tempistiche di pagamento dei debiti alle imprese, un recupero di efficienza della PA ed una spending review che tenga conto di meccanismi premiali per i dirigenti più efficienti, ma anche l'accorciamento dei tempi della Giustizia, l'eliminazione del dumping contrattuale, il contrasto all'evasione fiscale e la detassazione totale dei premi.