Usa-Cina, trattative commercio ancora in stand-by

(Teleborsa) -legate alla faida commerciale, non sembra essere previsto a breve un incontro delle due delegazioni per sciogliere i nodi che rendono ancora complicato il rapporto tra le due superpotenze.A svelare lo stand by delle trattative il segretario al Tesoro USA,il quale, nel corso della sua testimonianza davanti ai membri della commissione Servizi Finanziari della Camera, ha dichiarato cheMnuchin ha comunque, in occasione del G20 in Giappone. Prima di quella data sembra difficile che i negoziatori possano incontrarsi di nuovo.La, dopo il fallimento delle trattative all'ultimo meeting nella capitale americana,alla delegazione USA. Marispetto agli impegni già presi e che questo avrebbe generato l'allontanamento del compromesso.Glihanno deciso così disu 200 miliardi di dollari di, mossa a cuia sua voltastatunitensi. La Casa Bianca ha inoltre minacciato di tassare altri 300 miliardi di dollari di beni cinesi.