Limita le perdite Tokyo, l'incertezza Usa frena ancora i listini asiatici

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - A, si muove sotto la parità il, che scende con uno scarto percentuale dello 0,48%, mentre, al contrario, l'avanza in maniera frazionale (+0,33%), arrivando a 10.173 punti.Seduta debole per i, penalizzati dall'nelle trattative tra gli Stati Uniti e la Cina su un accordo per superare la politica dei dazi. Preoccupano anche i dati economici degli UsaGuadagni frazionali anche per(+0,59%); sulla stessa linea, sale(+1,3%). Entrambi i listini sono stati sostenuti dai guadagni registrati dai, quello sudcoreano favorito anche dall'ottimismo post elettorale.Poco sopra la parità(+0,36%); sui livelli della vigilia(-0,09%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,02%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,02%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento dell'è pari 1,47%, mentre il rendimento delscambia 1,7%.