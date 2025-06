Asia n rialzo con speranze negoziati commercio. Tokyo corre con dato PIL

Tokyo

(Teleborsa) -nel primo giorno della settimana, in vista dell'di alto livello fra le delegazioni di USA e Cina, che seguono, a neanche una settimana di distanza, la. A sostenere i mercati concorrono anche iusciti lo scorso venerdì, che hanno confermaoto la resilienza dell'economia americana.Seduta positiva per il listino di, che mostra un guadagno dello 0,84% sul; , grazie anche alla. Più composte le borse cinesi, dopo i, che sconta le tensioni sul commercio.avanza frazionalmente, attestandosi a 10.233 punti.Positivo(+0,91%); con analoga direzione, buona la prestazione di(+1,4%).Guadagni frazionali per(+0,48%). Chiusa per festivitàAppiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,11%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,12%. Piccolo passo in avanti per l', che sta portando a casa un misero +0,21%.Il rendimento per l'è pari 1,47%, mentre il rendimento deltratta 1,69%.Tra i datisui mercati asiatici:00:50: PIL, trimestrale (atteso -0,2%; preced. 0,6%)01:50: Partite correnti (atteso 2.560 Mld ¥; preced. 3.678 Mld ¥)03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso -0,2%; preced. -0,1%)03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -3,1%; preced. -2,7%)01:50: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,2%)06:30: Produzione industriale, mensile (atteso -0,9%; preced. 0,2%)06:30: Indice servizi, mensile (preced. -0,3%).