Borse Asia in ordine sparso. Tokyo scivola con la manifattura

(Teleborsa) - Si muovono con segni misti le principali borse asiatiche, sulla scia dellache non hanno contenuto alcuna sorpresa., segno che i tassi sono destinati a restare invariati per un po'. Inoltre, la recente debolezza dell'inflazione è vista come temporanea.Sul fronte macro,: l'indice PMI scende sotto quota 50, soglia che fa da spartiacque tra espansione e contrazione dell'economia.Sul versante societario, la giapponese, per rispettare le restrizioni statunitensi sull'azienda cinese L'indice Nikkei della borsa giapponese ha terminato gli scambi con una discesa dello 0,71% a 21.132,44 punti mentre il più ampio paniere Topix ha ceduto lo 0,43%.di Shanghai -0,80% e Shenzhen -1,66%.A due velocità le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute. Seul segna un -0,23%, Taiwan un -1,40%, Jakarta un +1,51%, Bangkok un -0,31%, Singapore un -0,51% e Hong Kong un -1,37%. Piatta Kuala Lumpur.In forte rialzo Mumbay +2,57%. In disparte Sidney -0,16%.