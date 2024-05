Tokyo debole. Chiuse le piazze cinesi per festività

Tokyo

(Teleborsa) - La borsa dimostra un timido guadagno, in chiusura, mentre si muovono in ordine sparso le altre principali borse asiatiche che termineranno gli scambi più tardi, dove si mette in evidenza il baldo di Hong Kong. Restano chiuse oggi e domani le piazze cinesi per la festa dei lavoratori.Il focus degli investitori resta concentrato sulle banche centrali, il giorno dopo che la, come ampiamente previsto, ha lasciato, in risposta ad una inflazione ancora troppo alta e ad una crescita che resta robusta. Al termine della due giorni, il FOMC ha deciso di mantenere l'intervallo obiettivo dei Fed Funds tra il 5,25% ed il 5,50%. La Fed, il debito delle agenzie ed i titoli garantiti da ipoteca. Tuttavia, a partire da giugno, la banca centrale americana rallenterà il ritmo di riduzione dei suoi titoli in portafoglio, portando il limite di rimborso mensile dei titoli del Tesoro da 60 a 25 miliardi di dollari.L'indice giapponesemette a segno un -0,09%, mentre vola(+2,35%); sulla parità(-0,07%).Senza direzione(+0,37%); leggermente positivo(+0,33%).Controllato progresso per l', che scambia in salita dello 0,59%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,03%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,1%.Il rendimento dell'è pari 0,9%, mentre il rendimento delscambia 2,31%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:03:45: PMI servizi Caixin (preced. 52,7 punti).