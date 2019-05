Editoria, protocollo ABI-FIEG per rafforzare accesso al credito e garanzie

(Teleborsa) -dei diversi soggetti che partecipano alla filiera della distribuzione della stampa, in particolare delle, fornendo un quadro di riferimento generale che favorisca i rapporti delle banche e degli intermediari finanziari con gli operatori della distribuzione della stampa quotidiana e periodica.Questo l'obiettivo delsiglato dal presidente dellagiornali, Andrea Riffeser Monti, e dal presidente dell', Antonio Patuelli, volto a promuovere a livello regionale iniziative in grado di facilitaredidella stampae gli intermediari finanziari presenti sul territorio.Il nuovo accordo tra ABI e FIEG affianca il Protocollo d'intesa, sottoscritto il 30 ottobre dello scorso anno, diretto a favorire il dialogo tra editori e banche, nel comune interesse di tutela della libertà di informazione e di diffusione dell'educazione finanziaria e al risparmio e di più ampie e generalizzate finalità di progresso e sviluppo."Con l'accordo sottoscritto con ABI - ha commentato il presidente della FIEG Andrea Riffeser Monti - proseguiamo in maniera concreta la nostra attività di supporto della rete di vendita della stampa, a dimostrazione dell'importanza e della centralità che essa svolge nella diffusione dei giornali e nell'avvicinare i cittadini alla lettura di quotidiani e periodici"."L'accordo - ha sottolineato il presidente dell'ABI Antonio Patuelli - è una ulteriore dimostrazione che il dialogo tra le associazioni contribuisce fattivamente al progresso e allo sviluppo creando le condizioni per agevolare il rapporto tra le banche e l`intera filiera della distribuzione dei giornali".