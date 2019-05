Agricoltura, Stati Uniti varano maxi piano aiuti per 16 miliardi

(Teleborsa) - Il Segretario all'statunitense,, ha annunciato che il governo statunitense ha, danneggiati dalla, che ha colpito duramente l'export di prodotti agricoli. Risorse che vanno ad aggiungersi ai 12 miliardi già stanziati lo scorso anno.I fondi saranno così ripartiti: una somma di 14,5 miliardi di dollari quale sostegno diretto al reddito degli agricoltori; 1,4 miliardi per l'acquisto di prodotti sul mercato per gli aiuti alimentari interni e 100 milioni per iniziative finalizzate all'apertura di nuovi mercati di sbocco.Il titolare all'Agricoltura ha poi precisato che, se non verrà raggiunto un accordo con la Cina,, ad esempio all', allaed alle. Al di là di questo, Purdue ha riconosciuto lì'importanza del mercato cinese, affermando "speriamo che tornino al tavolo".Lo stanziamento di aiuti agli agricoltori statunitensi ha però messo in allarme l'Italia che teme ripercussioni sui mercati internazionali.in rappresentanza delle imprese agricole italiane ha messo in luce che, mentre gli USA sostengono il settore con maxi stanziamenti,"far quadrare i conti della Brexit"Il Presidente dell'associazione agricola,ha poi sottolineato che "gli aiuti possonoi. E le conseguenze potrebbero farsi sentire anche sui mercati internazionali, tenuto conto che circa il 20% della produzione agricola Usa è destinata alle esportazioni".Anche la, associazione che rappresenta migliaia di agricoltori e coltivatori diretti italiani, ha commentato la vicenda degli aiuti USA, sottolineando che potrebbe. E sollecita l'UE a monitorare la situazione e valutare eventualmente "misure di intervento straordinarie anche a livello comunitario".