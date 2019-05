Brillante Piazza Affari che supera gli Eurolistini

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che sovraperforma le altre borse europee. A scatenare il rimbalzo la posizione più "morbida" del presidente americano Trump sulla guerra commerciale con la Cina L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,12. L', in aumento (+0,77%), raggiunge 1.283 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 5,71%, scendendo fino a 57,91 dollari per barile.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +267 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,55%.bene, che segna un rialzo dello 0,49%, moderatamente positiva, che sale di un frazionale +0,65% nonostante l' annuncio delle dimissioni di Theresa May , in denaro, che riflette un moderato aumento dello 0,67%.; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che termina la giornata a 22.297 punti. Positivo il(+0,96%); senza direzione il(-0,01%).Il controvalore degli scambi nella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 2,32 miliardi di euro, con un incremento di ben 512,4 milioni di euro, pari al 28,40%, rispetto ai precedenti 1,8 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,65 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,81 miliardi.Su 219 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 60 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 143 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 16 azioni del listino milanese.Si distinguono a Piazza Affari i settori(+2,20%),(+2,15%) e(+1,96%).Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,19%),(-1,12%) e(-0,49%).Tra lea grande capitalizzazione, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 4,16%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,84%.Decolla, con un importante progresso del 2,83% sulla notizia del buyback In evidenza, che mostra un forte incremento del 2,83%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,94%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,21%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,95%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,77%.di Milano,(+6,52%),(+4,43%),(+3,52%) e(+3,00%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,90%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,71%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,65%.scende dell'1,28%.