Brillante Piazza Affari che supera gli Eurolistini

(Teleborsa) - Si scatenano gli acquisti a Piazza Affari, che sovraperforma rispetto alla buona giornata delle borse europee. Sul mercato USA, si registrano scambi al rialzo per l' S&P-500 , con gli occhi puntati sull'incontro Washington e Pechino fra Trump-Xi: la Cina sembra si sia detta d'accordo con gli Stati Uniti per evitare che l'Iran prosegua il suo programma nucleare.



Riflettori puntati anche sul comparto tecnologico, in particolare il settore dell'Intelligenza artificiale, sui rumors avanzati da Reuters secondo cui gli Stati Uniti avrebbero autorizzato una decina di aziende cinesi ad acquistare l'H200, il secondo chip per l'intelligenza artificiale più potente di Nvidia, sebbene la consegna non sia ancora avvenuta.



Seduta in frazionale ribasso per l' euro / dollaro USA , che lascia, per ora, sul parterre lo 0,35%. L' Oro è sostanzialmente stabile su 4.681,4 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,34%.



Retrocede di poco lo spread , che raggiunge quota +73 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,78%.



Tra i listini europei ben impostata Francoforte , che mostra un incremento dell'1,32%, guadagno moderato per Londra , che avanza dello 0,46%, e tonica Parigi che evidenzia un bel vantaggio dello 0,93%.



Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che mostra una plusvalenza dell'1,15%; sulla stessa linea, performance positiva per il FTSE Italia All-Share , che termina la giornata in aumento dell'1,19% rispetto alla chiusura di ieri.



Ottima la prestazione del FTSE Italia Mid Cap (+1,6%); sulla stessa linea, in netto miglioramento il FTSE Italia Star (+2,6%).



Tra i best performers di Milano, in evidenza STMicroelectronics (+5,41%), Stellantis (+3,54%), Banca Mediolanum (+2,84%) e Intesa Sanpaolo (+1,96%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Fincantieri , che ha archiviato la seduta a -1,64%.



Preda dei venditori DiaSorin , con un decremento dell'1,53%.



Deludente Snam , che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.



Fiacca Tenaris , che mostra un piccolo decremento dello 0,81%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Cembre (+11,39%), BFF Bank (+10,36%), LU-VE Group (+9,18%) e WIIT (+8,98%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Ferretti , che ha terminato le contrattazioni a -6,12%.



Si concentrano le vendite su Acea , che soffre un calo dell'1,95%.



Discesa modesta per IREN , che cede un piccolo -1,39%.

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