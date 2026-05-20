Piazza Affari parte cauta in scia con le altre Borse europee

(Teleborsa) - Le borse europee si muovono all'insegna della cautela, insieme a Piazza Affari, che scambia vicino ai valori della vigilia. A ispirare prudenza è la chiusura di Wall Street e dell'Asia e le vendite che hanno colpito il settore tecnologico, in attesa dei conti di Nvidia questa sera nel dopo borsa USA.



Sul fronte geopolitico, il vicepresidente americano JD Vance ha preannunciato l'avvio di proficui colloqui per la pace in Iran, all'indomani dello stop di Trump a nuovi attacchi.



Lato macroeconomico, i prezzi alla produzione in Germania e Regno Unito confermano qualche tensione, legata soprattutto all'aumento dei rpezzi dell'energia ed al conflitto in Medioriente.



L' Euro / dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,16. Nessuna variazione significativa per l' oro , che scambia sui valori della vigilia a 4.482,2 dollari l'oncia. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 103 dollari per barile.



Consolida i livelli della vigilia lo spread , attestandosi a +75 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,92%.



Tra i listini europei sostanzialmente invariata Francoforte , che riporta un moderato +0,05%, piccola perdita per Londra , che scambia con un -0,27%, vicino alla parità Parigi (+0,09%).



Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB che si ferma a 48.421 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il FTSE Italia All-Share , che continua la giornata a 51.005 punti. Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap (+0,44%); poco sotto la parità il FTSE Italia Star (-0,28%).



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, denaro su STMicroelectronics , che registra un rialzo del 2,91%.



Bilancio decisamente positivo per Tenaris , che vanta un progresso del 2,66%.



Giornata moderatamente positiva per Saipem , che sale di un frazionale +1,1%.



Seduta senza slancio per Buzzi , che riflette un moderato aumento dello 0,94%.



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Nexi , che prosegue le contrattazioni a -1,52%.



Tentenna Lottomatica , che cede l'1,32%.



Sostanzialmente debole Fineco , che registra una flessione dell'1,26%.



Si muove sotto la parità DiaSorin , evidenziando un decremento dello 0,89%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Technoprobe (+4,50%), Maire (+2,71%), BFF Bank (+2,39%) e RCS (+1,91%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Ariston Holding , che ottiene -2,56%.



Fiera Milano scende dell'1,95%.



Contrazione moderata per Reply , che soffre un calo dell'1,45%.



Sottotono Anima Holding che mostra una limatura dell'1,26%.

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