Milano guida l'Europa e si scatenano gli acquisti con Prysmian e Unicredit

(Teleborsa) - Giornata entusiasmante a Piazza Affari
, dove gli investitori hanno fatto incetta di titoli, in un contesto di acquisti anche per gli altri listini del Vecchio Continente nonostante le nuove tensioni in Medio Oriente. Denaro sulla borsa statunitense, dove l'S&P-500
registra un rialzo dello 0,78%. Milano è stata trascinata da Prysmian
galvanizzata dai commenti dell’AD Massimo Battaini
a Bloomberg Tv sui piani di crescita organica e M&A che potrebbero portare il gruppo dei cavi a superare la guidance sul 2026. In evidenza anche Unicredit con i conti trimestrali record
e l'avvio dell’OPS su Commerzbank
.
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,171. L'Oro
continua gli scambi a 4.572,7 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,08%. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 101,6 dollari per barile, con un ribasso del 4,50%.
Torna a scendere lo spread
, attestandosi a +78 punti base, con un calo di 3 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,86%. Tra i listini europei
exploit di Francoforte
, che mostra un progresso dell'1,71%; sotto pressione invece Londra
, che accusa un calo dell'1,40%; in luce Parigi
, con un guadagno dell'1,08%.
Giornata di forti guadagni per Piazza Affari, con il FTSE MIB
in rialzo del 2,27%; sulla stessa linea, giornata brillante per il FTSE Italia All-Share
, che termina a 51.017 punti.
In denaro il FTSE Italia Mid Cap
(+0,86%); sulla stessa linea, leggermente positivo il FTSE Italia Star
(+0,42%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Prysmian
(+10,53%), Unicredit
(+5,87%), Amplifon
(+4,59%) e DiaSorin
(+4,03%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Ferrari
, che ha archiviato la seduta a -3,95%.
Scivola Inwit
, con un netto svantaggio del 2,78%.
In rosso Nexi
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,68%.
Sostanzialmente debole Recordati
, che registra una flessione dell'1,16%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, LU-VE Group
(+5,86%), Brembo
(+5,69%), Carel Industries
(+4,41%) e Moltiply Group
(+4,09%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su NewPrinces
, che ha terminato le contrattazioni a -12,45%.
Lettera su BFF Bank
, che registra un importante calo del 5,56%.
Scende Ferretti
, con un ribasso del 5,06%.
Spicca la prestazione negativa di Technogym
, che scende del 2,02%.
Tra le grandezze macroeconomiche
più importanti: Martedì 05/05/2026
14:30 USA
: Bilancia commerciale (atteso -61 Mld $; preced. -57,8 Mld $)
15:45 USA
: PMI servizi (atteso 51,3 punti; preced. 49,8 punti)
15:45 USA
: PMI composito (atteso 52 punti; preced. 50,3 punti)
16:00 USA
: ISM non manifatturiero (atteso 53,7 punti; preced. 54 punti)
16:00 USA
: Vendita case nuove (atteso 652K unità; preced. 583K unità).