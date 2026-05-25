Brillanti gli Eurolistini su speranze Usa-Iran, a Milano corrono Avio e Nexi

(Teleborsa) - Si scatenano gli acquisti a Piazza Affari, in una seduta tonica per le borse europee, tra cui svetta Madrid, in rialzo di oltre due punti percentuali. I mercati azionari europei - orfani oggi della borsa di Londra e Wall Street per chiuse per festività - sono stati sostenuti dai segnali che indicano che Iran e Stati Uniti stanno negoziando la fine del conflitto, riducendo i timori per i rischi inflazionistici. Effetti sull'oro nero, con i future su Brent e WTI che scivolano sotto i 95 dollari al barile. A Milano hanno brillato Avio , in scia all'attesa per la quotazione sul Nasdaq di SpaceX, e Nexi , dopo che il CdA di CDP Equity ha deliberato la possibilità di salire fino al 29,9% del capitale. Bene anche Amplifon , con Kepler Cheuvreux che ha alzato la raccomandazione a "Buy" con target price a 13,50 euro.



L' Euro / dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,36%. Segno più per l' oro , che mostra un aumento dell'1,47%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 5,88%, scendendo fino a 90,92 dollari per barile.



Scende lo spread , attestandosi a +70 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,65%.



Nello scenario borsistico europeo in primo piano Francoforte , che mostra un forte aumento del 2,01%, e decolla Parigi , con un importante progresso dell'1,76%.



Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che mostra una plusvalenza dell'1,43%; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share , che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 52.900 punti.



Su di giri il FTSE Italia Mid Cap (+1,57%); sulla stessa linea, effervescente il FTSE Italia Star (+1,83%).



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Avio (+7,20%), Nexi (+6,51%), Amplifon (+3,91%) e DiaSorin (+3,78%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su ENI , che ha archiviato la seduta a -1,09%.



Tentenna Leonardo , che cede lo 0,57%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Ferragamo (+7,66%), Revo Insurance (+7,47%), BFF Bank (+5,86%) e Juventus (+5,82%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su D'Amico , che ha archiviato la seduta a -1,41%.



Sostanzialmente debole Cembre , che registra una flessione dell'1,35%.



Si muove sotto la parità Ferretti , evidenziando un decremento dell'1,25%.



Contrazione moderata per MARR , che soffre un calo dello 0,81%.



Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:



Martedì 26/05/2026

09:00 Spagna: Prezzi produzione, annuale (preced. 3,4%)

15:00 USA: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 1%; preced. 0,9%)

15:00 USA: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,1%; preced. 0%)

16:00 USA: Fiducia consumatori, mensile (atteso 91,9 punti; preced. 92,8 punti)



Mercoledì 27/05/2026

08:45 Francia: Fiducia consumatori, mensile (atteso 85 punti; preced. 84 punti).

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