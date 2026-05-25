Brillanti gli Eurolistini su speranze Usa-Iran, a Milano corrono Avio e Nexi
(Teleborsa) - Si scatenano gli acquisti a Piazza Affari, in una seduta tonica per le borse europee, tra cui svetta Madrid, in rialzo di oltre due punti percentuali. I mercati azionari europei - orfani oggi della borsa di Londra e Wall Street per chiuse per festività - sono stati sostenuti dai segnali che indicano che Iran e Stati Uniti stanno negoziando la fine del conflitto, riducendo i timori per i rischi inflazionistici. Effetti sull'oro nero, con i future su Brent e WTI che scivolano sotto i 95 dollari al barile. A Milano hanno brillato Avio, in scia all'attesa per la quotazione sul Nasdaq di SpaceX, e Nexi, dopo che il CdA di CDP Equity ha deliberato la possibilità di salire fino al 29,9% del capitale. Bene anche Amplifon, con Kepler Cheuvreux che ha alzato la raccomandazione a "Buy" con target price a 13,50 euro.
L'Euro / dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,36%. Segno più per l'oro, che mostra un aumento dell'1,47%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 5,88%, scendendo fino a 90,92 dollari per barile.
Scende lo spread, attestandosi a +70 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,65%.
Nello scenario borsistico europeo in primo piano Francoforte, che mostra un forte aumento del 2,01%, e decolla Parigi, con un importante progresso dell'1,76%.
Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che mostra una plusvalenza dell'1,43%; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 52.900 punti.
Su di giri il FTSE Italia Mid Cap (+1,57%); sulla stessa linea, effervescente il FTSE Italia Star (+1,83%).
In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Avio (+7,20%), Nexi (+6,51%), Amplifon (+3,91%) e DiaSorin (+3,78%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su ENI, che ha archiviato la seduta a -1,09%.
Tentenna Leonardo, che cede lo 0,57%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Ferragamo (+7,66%), Revo Insurance (+7,47%), BFF Bank (+5,86%) e Juventus (+5,82%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su D'Amico, che ha archiviato la seduta a -1,41%.
Sostanzialmente debole Cembre, che registra una flessione dell'1,35%.
Si muove sotto la parità Ferretti, evidenziando un decremento dell'1,25%.
Contrazione moderata per MARR, che soffre un calo dello 0,81%.
Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:
Martedì 26/05/2026
09:00 Spagna: Prezzi produzione, annuale (preced. 3,4%)
15:00 USA: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 1%; preced. 0,9%)
15:00 USA: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,1%; preced. 0%)
16:00 USA: Fiducia consumatori, mensile (atteso 91,9 punti; preced. 92,8 punti)
Mercoledì 27/05/2026
08:45 Francia: Fiducia consumatori, mensile (atteso 85 punti; preced. 84 punti).
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