Al rialzo i mercati europei, a Piazza Affari brilla Stm in attesa dei conti di Nvidia

(Teleborsa) - Acquisti diffusi sui listini azionari europei
, con il FTSE MIB
che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente in attesa dei risultati trimestrali di Nvidia
dopo la chiusura di Wall Street, che forniranno un termometro sullo stato del boom dell'intelligenza artificiale e degli investimenti infrastrutturali AI da parte dei grandi gruppi tech.
Il contesto rimane condizionato dalla guerra in Iran
e dalla chiusura dello Stretto di Hormuz
, che alimenta pressioni inflattive a livello globale. I mercati iniziano a scontare la possibilità che la BCE e altre banche centrali siano costrette ad alzare i tassi
, con i rendimenti obbligazionari governativi
in rialzo nelle ultime sedute, sebbene la pressione si sia parzialmente allentata.
A Piazza Affari brilla Stm
seguita a distanza da Avio
, Prysmian
e Tenaris
. Male DiaSorin
dopo la pubblicazione del nuovo Piano Industriale
.
Sul fronte macroeconomico
, confermata in accelerazione l'inflazione dell'Eurozona
del mese di aprile
2026. Secondo l'Ufficio statistico europeo (EUROSTAT), i prezzi al consumo
segnano un +3% su base tendenziale, in linea con la stima preliminare, rispetto al +2,6% rilevato nel mese precedente.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,05%. L'Oro
prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,26%. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 101,5 dollari per barile, in forte calo del 2,52%.
Retrocede di poco lo spread
, che raggiunge quota +74 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,90%. Nello scenario borsistico europeo
bilancio positivo per Francoforte
, che vanta un progresso dello 0,51%, Londra
è stabile, riportando un moderato +0,06%, e sostanzialmente tonico Parigi
, che registra una plusvalenza dello 0,55%.
Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB
che sta mettendo a segno un +0,47%, spezzando la serie negativa iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
avanza in maniera frazionale, arrivando a 51.171 punti.
In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,54%); pressoché invariato il FTSE Italia Star
(+0,12%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza STMicroelectronics
(+5,16%), Avio
(+3,14%), Tenaris
(+2,55%) e Prysmian
(+2,03%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su DiaSorin
, che continua la seduta con -2,04%.
Si concentrano le vendite su Amplifon
, che soffre un calo dell'1,81%.
Vendite su Nexi
, che registra un ribasso dell'1,69%.
Piccola perdita per Fineco
, che scambia con un -0,78%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Danieli
(+5,38%), Moltiply Group
(+4,27%), Technoprobe
(+4,21%) e LU-VE Group
(+2,76%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Ariston Holding
, che prosegue le contrattazioni a -4,65%.
Seduta negativa per MARR
, che mostra una perdita del 2,39%.
Sotto pressione Fiera Milano
, che accusa un calo del 2,07%.
Scivola Anima Holding
, con un netto svantaggio dell'1,96%.