Elezioni Europee, Lega a valanga: è il primo Partito in Italia. Crollo M5S, il PD si riprende

(Teleborsa) - Quello con leera stato presentato come un appuntamento importante e delicato, destinato a riscrivere gli equilibri, anche interni. E così è stato:(annunciato) della Lega,chedelOltre a quello numerico che si sta defilando, mentre lo spoglio è ancora in corso, ce n’è un altro, ancora più evidente: nel Governo cambiano i rapporti di forza, di fatto invertendosi. Iper la precisione arriva al 32%.il Movimento 5Stelle – a due terzi dello spoglio è alcioè la stessa percentuale raccolta dalla Lega il 4 marzo del 2018 – sorpassato dal PD del neo Segretario Zingaretti che raggiunge ilDietro resistementreTutti gli altri non arrivano alla soglia di sbarramento:al Parlamento europeo,intanto, si prepara ad entrare a BruxellesIl leader della Lega porta a casa un risultato senza precedenti nella storia del suo partito, ma ci tiene subito a sottolineare la sua preoccupazione per il futuro: “Tra una settimana scommetto che arriva la lettera da Bruxelles. Ai richiamini dei professorini agli studenti che si permettono di investire sul lavoro risponderemo, senza preoccupare i mercati che vogliono un’Italia che cresce”. Poi rassicura gli alleati di Governo:In casa Cinquestelle, si sceglie la strada del silenzio. Per ora solo indiscrezioni:restiamo comunque l’ago della bilancia in questo governo e da qui in avanti più attenzione ai territori”, avrebbe detto Luigi Di Maio ai suoi. Per le dichiarazioni ufficiali bisognerà aspettare lunedì pomeriggio, quando Di Maio parlerà al ministero dello Sviluppo economico a margine del tavolo su Mercatone Uno.– Soddisfazione anche in casa PD dopo il sorpasso sui CinqueStelle:Per il Segretario Demra centrodestra e centrosinistra.- L’affluenza alle elezioni Europee in Italia è stata in calo di 2 punti e mezzo percentuali rispetto al 2014. Alla chiusura delle urne, quando sono pervenuti i dati di quasi tutti i comuni, ha votato ildegli aventi diritto: cinque anni fa erano stati poco più delCrollo di partecipazione soprattutto alfattore questo che ha penalizzato il Movimento5Stelle, che ha storicamente nelle aree del Mezzogiorno il suo- Guardando ai risultati che arrivano da molti Paesi d'Europa, in primis da Germania e Francia, si registra una importante novità nel panorama politico:Secondo la prima simulazione diffusa dall'Europarlamento i seggi conquistati dal gruppo ambientalista passano daie potrebbero dunque avere un ruolo significativo nel necessario compromesso che porterà alla nascita della nuova Commissione Europea.- Ini Verdi sono aldiventando il secondo partito dopo la Cdu, praticamente raddoppiando il risultato precedente mentre crolla la Spd e cala la Cdu di Merkel che però tiene. Sorpresa anche in, dove la lista Europe-Ecologie le Verts è il terzo partito con ilI populisti alleati di Matteo Salvini in Europa segnano buoni risultati soprattutto in Francia, dove ilInl'estrema destra dell'Afd cresce al 10,5% ma non sfonda come i sondaggi lasciavano presagire. I Veri finlandesi restano fermi al 13%., scende di due punti al 17,5%, mentre tracollo del Partito del Popolo Danese: al 13,2% rispetto al 26,6% di cinque anni fa.- Il "neonato"di Nigel Farage, partito che ha visto la luce solo qualche settimana fa, ha ottenuto iseguono i liberaldemocratici con il 20,3%. Alche scivolano al 14,1%, mentre i conservatori della Premier dimissionaria Theresa May crollano delViktor OrbanUn risultato ampiamente previsto, il partito del Premier, Fidesz, conquista il 52% dei voti. La seconda forza politica del paese, la Coalizione Democratica di Sinistra, si ferma al. Il partito di Orban ottiene- Dopo l'annuncio dei risultati, il Premier ha affermatoGiornata di voto, ieri, in tutta Italia, non solo per leper rinnovare l'europarlamento: si è votato anche per leE infine, in circa laI risultati veri, quelli dello spoglio, saranno noti soltanto oggi pomeriggio, lunedì 27 maggio alle 14, quando verranno aperte le urne, ma in base al primo e al secondo exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, Ilsi avvia a conquistare anche ilIl Candidato a Governatorecon una forchetta delsul Presidente della Regione uscente,stimato traPiù staccato, candidato