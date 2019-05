Riminiwellness, al via la Fiera del Fitness

(Teleborsa) - Tutto pronto per il, al via dal, al quartiere fieristico di Rimini. La kermesse, dedicata al benessere, al fitness e allo sport di, diventa sempre più internazionale: oltre 400 le aziende attese su 170mila metri quadrati, indoor e outdoor per la grande fiera europea di fitness, benessere, sport, cultura fisica e sana alimentazione.Grazie alla collaborazione con ICE Agenzia e l'avvio di un programma di incoming di operatori provenienti da Spagna, Area del Golfo e Nord Europa,, con 80 paesi presenti, tra espositori, delegazioni e visitatori e importanti presenze business da Bulgaria, Irlanda, Polonia, Tunisia, Russia, Ucraina, Ungheria, Repubblica Ceca, Portogallo, Turchia e Israele.In programma ci saranno circa 200 convegni, incontri e appuntamenti per la sezione professionale, 1500 ore di lezioni e workout e l'intera Riviera di Rimini in movimento per oltre 20 km di costa con una miriade di eventi, competizioni e feste.La città di Rimini diventerà crocevia di business, culture, discipline diverse. Operatori, buyer, presenter, giornalisti proverranno da diverse parti del mondo per fare di questa manifestazione ancora una volta il palcoscenico internazionale per incontri di business tra le imprese.Tanti i presenter internazionali a RiminiWellness, che, in occasione dell'appuntamento italiano porteranno la loro disciplina, know-how, passione ed energia: da Gil Lopes, 3 volte campione mondiale di aerobica e uno dei più apprezzati istruttori, a Beto Perez, inventore Zumba® e Carlos Ramirez, certificato nel Metodo Pilates al Controlgy Club Barcelona, collaboratore dello studio True Pilates di New York.