Fiera Milano, Mediobanca alza target price e conferma Outperform

(Teleborsa) - Mediobanca
ha incrementato a 8,20 euro
per azione (dai precedenti 7,00 euro) il target price
su Fiera Milano
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore fieristico e congressuale, confermando la raccomandazione
"Outperform
" sul titolo.
Gli analisti scrivono che i risultati di Fiera Milano nel terzo trimestre
del 2025 hanno superato le aspettative
, con ricavi ed EBITDA superiori alle loro previsioni rispettivamente del 5% e del 18%. Sia le fiere che i congressi italiani hanno registrato performance migliori del previsto, in quello che solitamente è un trimestre stagionalmente più leggero.
Le iniziative strategiche continuano a progredire con successo
. A seguito del contratto relativo alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina (31 milioni di euro nel 2025/26), dell'acquisizione di Expotrans e del lancio di Host Arabia, la società ha annunciato a ottobre un'importante partnership con NAFEM, l'organizzatore del più grande evento dedicato all'ospitalità negli Stati Uniti e in Canada. Inoltre, Fiera Milano si è assicurata il suo ruolo per le prossime edizioni di due importanti fiere globali (CPHI nel 2026 ed EMO nel 2027) ed è diventata la sede fissa di due congressi internazionali annuali (SEAQUIP e Mapic Italy).
"Sono attesi ulteriori sviluppi a breve, poiché il management ha rivelato di essere attualmente nella fase di due diligence per due potenziali acquisizioni
: una società di servizi e, in particolare, l'organizzatore di un'importante fiera biennale", si legge nella ricerca.