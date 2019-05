Trenord, Malpensa Express festeggia i venti anni di servizio

(Teleborsa) -con l'omonimo grande aeroporto del capoluogo lombardo Hub soprattutto per i voli intercontinentali che peraltro si trova in provincia di Varese.Da allora il primo eha continuato a crescere.. Alla stazione di partenza di Milano Cadorna si sono, interscambio con le linee AV, internazionali, regionali e suburbane.I passeggeri hanno seguito un trend di crescita costante,. Il servizio in questi vent’anni si è costantemente sviluppato, non solo grazie alla nuova flotta di treni Coradia,. Nel gennaio 2010, infatti, l’apertura del tunnel sotterraneo di Castellanza, che sottopassa il fiume Olona, ha permesso di ridurre i tempi di percorrenza delle corse.Nell’esprimere soddisfazione per i risultati del servizio,. In questi 20 anni di Malpensa Express abbiamo maturato una competenza che mettiamo in campo anche per il servizio sugli altri scali lombardi, in primis Linate, collegato alla stazione Forlanini del Passante Ferroviario,. In particolare, le corse tra lo scalo e Milano Centrale saranno effettuate da. Sul collegamento. Negli altri orari in servizio convogli Coradia di 6 carrozze.