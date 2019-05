Genertel (Generali Italia), al via copertura contro bullismo e cyberbullismo

Generali

(Teleborsa) -, la compagnia diretta diItalia, presenta la copertura controin occasione della 3° edizione di “” che si terrà a Trieste. Si tratta di un sistema di prevenzione e tutela per difendersi dall'appropriazione dei dati sensibili e monitorare i comportamenti violenti e scorretti in rete.All'evento Generali Italia sarà presente anche con, portata avanti con Informatici Senza Frontiere.. Inoltre risarcisce tutte le spese mediche, legali e di interventi di supporto psicologico per stress post-traumatico in caso di aggressione. La copertura è inserita nella soluzione di Genertel dedicata alla protezione della casa e della famiglia “Quality Home and Care”."Il bullismo e il cyberbullismo sono dei rischi emergenti e rappresentano un tema importante per le famiglie - ha dichiarato, Amministratore Delegato di Genertel - . Con questa nuova soluzione vogliamo proteggere le persone ed essere per loro un Partner di Vita nei momenti significativi, siano essi reali o virtuali".