Generali, azioni proprie al 2,95% del capitale sociale

(Teleborsa) - Assicurazioni Generali
ha comunicato di avere acquistato
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, dal 17 al 21 novembre 2025, complessivamente 1.040.000 azioni proprie
al prezzo medio ponderato di 32,86 euro, per un controvalore
pari a 34.173.776,00 euro
.
A seguito degli acquisti effettuati, al 21 novembre la Compagnia assicurativa e le sue controllate detengono 45.665.030 azioni proprie, pari al 2,95% del capitale sociale.
In Borsa, la giornata del 24 novembre chiude piatta per il Leone di Trieste
, che riporta un esiguo +0,18%.