Generali, azioni proprie al 2,95% del capitale sociale
(Teleborsa) - Assicurazioni Generali ha comunicato di avere acquistato, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, dal 17 al 21 novembre 2025, complessivamente 1.040.000 azioni proprie al prezzo medio ponderato di 32,86 euro, per un controvalore pari a 34.173.776,00 euro.

A seguito degli acquisti effettuati, al 21 novembre la Compagnia assicurativa e le sue controllate detengono 45.665.030 azioni proprie, pari al 2,95% del capitale sociale.

In Borsa, la giornata del 24 novembre chiude piatta per il Leone di Trieste, che riporta un esiguo +0,18%.




