PIL al ribasso, Federconsumatori: "Dopo i prematuri entusiasmi torna minaccia della crisi"

(Teleborsa) - Ilnel primo trimestre del 2019 è tornatocome non accadeva dal quarto trimestre del. Lo rende notonell'ultima stima sul Prodotto interno lordo, in base a dati corretti per gli effetti di calendario.L'Istituto Nazionale di Statistica rivede al ribasso il Pil del primo trimestre ma conferma, dovuta ai due cali consecutivi registrasti negli ultimi due trimestri del 2018, entrambi chiusi a -0,1%. Il Prodotto interno lordo del primo trimestre in termini congiunturali risulta comunque positivo- Non si fa attendere il commento diche in una nota ufficiale invita a non cadere inma anzi a mettere in attoper allontanare la minaccia della crisi.– affermaPresidente della Federconsumatori. Purtroppo il nostro, specialmente alla luce degli sviluppi relativi ai rilievi dell’UE".- A preoccupare sono gli imminenti scenari futuri. "A questo quadro allarmante si aggiungono le deludenti performances del Reddito di cittadinanza econ la prospettiva di ricadute di 831 Euro annui a famiglia: tutte premesse che non lasciano sperare"Per questo si rende sempre più urgente intervenire concretamente, avviando le misure utili a gettare le basi per una vera e duratura ripresa. BisognaQuesto consentirebbe di rilanciare il mercato del lavoro, risollevando le condizioni delle famiglie e, con esse,, conclude la nota.