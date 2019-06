ENI e Toyota insieme sulla via dell'idrogeno

ENI

(Teleborsa) - Toyota Motor Italia edhanno presentato, a margine dell'ultima tappa del giro d'Italia, che ha visto la partecipazione di 8 Toyota Mirai alimentate a idrogeno come vetture di supporto all'organizzazione dell'evento, l'avvio di una collaborazione per accelerare la diffusione della mobilità ad idrogeno in Italia.. La nuova stazione, per la quale ENI è in attesa delle autorizzazioni per l’avvio dei lavori, sarà una struttura polifunzionale e di design perfettamente integrata architettonicamente con il nuovo Centro Direzionale ENI che è in costruzione.La stazione prevederà la: le autovetture che vi si riforniranno potranno così dare un contributo sostanziale alla riduzione delle emissioni di CO2. Inoltre, l'idrogeno disponibile nella stazione sarà a "emissioni zero", in quanto autoprodotto nella stessa stazione per elettrolisi dell'acqua utilizzando energia rinnovabile.Se il progetto di San Donato avrà successo,"Toyota è stata tra i primi ad intraprendere con decisione il percorso di elettrificazione della propria gamma - dichiara– ed oggi siamo il leader, con oltre 13 Milioni di veicoli elettrificati su strada nel mondo.. E proprio dall'evoluzione continua dei nostri sistemi ibridi è nata Mirai, la prima berlina a zero emissioni alimentata ad idrogeno prodotta in serie. A nostro avviso – continua Mauro Caruccio - il percorso verso le emissioni zero passerà inevitabilmente anche attraverso una mobilità basata sull'idrogeno, un vettore energetico fondamentale per consentire una maggior diffusione delle fonti di energia rinnovabile.. Siamo veramente onorati di poter intraprendere questo percorso insieme ad un partner così importante come ENI, che abbraccia la stessa idea di tecnologia al servizio dell’ambiente"."La stazione idrogeno a San Donato Milanese - dichiara- costituisce un. La mobilità sostenibile è un tema da affrontare con approccio sinergico, in cui tutte le tecnologie sono chiamate a dare il proprio contributo. Con questo accordo – conclude Giuseppe Ricci - abbiamo sottoscritto un'alleanza tra due grandi società, accomunate dall'impegno per un futuro low carbon".