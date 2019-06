Imprese, rallenta tendenza a delocalizzare all’estero

(Teleborsa) -. Lo rende noto, sottolineando che ildel trasferimento fuori dall'Italia. Nel periodo 2015-2017, circaimprese industriali e dei servizi hanno trasferito all'estero attività o funzioni aziendali precedentemente svolte in Italia.Questaa quella registrata nella(riferita al periodo 2001-2006) quando era pari al. Laal ridimensionamento del fenomeno è. Infatti la percentuale di imprese dell'UE che trasferiscono oltre i confini nazionali attività o funzioni aziendali è passataL'internazionalizzazione ha interessato più diffusamente lerispetto a quelle operanti nel settore dei. In particolare, nel settore manifatturiero sono lea trasferire all'estero, con percentuali pari rispettivamente all'8,5% e al 6,6%.Lal'appartenenza a gruppi di impresa rappresentano fper tale scelta. Delocalizza all'estero ilcontro il 2,9% delle medie e il 4,6% delle imprese appartenenti a gruppi contro lo 0,6% delle imprese indipendenti. Tra le imprese che hanno delocalizzato all'estero, idell'attività principale, il 43,4% l'attività principale. Le funzioni più rilevanti trasferite all'estero sono i s, il marketing, le vendite e i servizi post-vendita, inclusi i centri assistenza e i call center (21,2%) e i servizi informatici e di telecomunicazione (10,2%).ulla scelta di trasferire all'estero attività o funzioni aziendali sono la riduzione del(fattore considerato "abbastanza importante" o "molto importante" dal 62,2% delle imprese), la'impresa (48,8%) e la necessità di concentrare in Italia le attività strategiche di "core business" (40,2%). La riduzione dei costi incide in modo significativonelle scelte delle imprese industriali per il trasferimento all'estero.In particolare leritengono fondamentale la(81,4%) e la riduzione degli altri costi d'impresa (67,7%). Nei servizi, in particolare nelle imprese attive nellee tecniche è ritenuto importante(47,1%). I principali fattori di ostacolo all'internazionalizzazione indicati come "molto importante" o "abbastanza importante" da oltre il 30% delle imprese internazionalizzate riguardano la difficoltà a trasferire personale all'estero. Seguono gli ostacoli legali o amministrativi (29,7%) e la necessità di operare a stretto contatto con i clienti (29,2%).e riguarda soprattutto le funzioni di supporto all'attività principale. Nell'ambito dei paesi extra-europei, quote significative di trasferimenti sono orientate verso(8,7%), gli Stati Uniti e il(5,7%) e la(5,6%). Differenziando le imprese industriali da quelle attive nei servizi si sottolinea per le prime la destinazione cinese per l'attività principale di produzione di merci (10,4%) e, per le seconde, quella indiana per le funzioni aziendali di supporto come i servizi informatici e di telecomunicazione (36,3%) e le attività di ricerca e sviluppo (20,3%).Nello stesso periodo,(pari al 5% delle grandi e medie imprese industriali e dei servizi) hannoprecedentemente svolte all'interno dell'impresa. Anche in questo caso, come per l'internazionalizzazione, sonoe le imprese appartenenti a gruppi (5,8%) a trasferire attività al di fuori dell'impresa stessa. Nell'industria, il 55,4% delle imprese dichiara di aver delocalizzato l'attività principale e il 64,5% le attività di supporto; percentuali che sono rispettivamente pari a 35,7% e 97,3% nei servizi., nel triennio 2015-2017, attività precedentemente svolte all'estero. Potrebbero influenzare in modo determinante il trasferimento in Italia di funzioni svolte all'estero, nel periodo 2018-2020, la(l'84,5% delle imprese),(79%),(75,5%) e(70,9%). Sono altrettanto importanti, per le imprese industriali, finanziamenti per l'acquisto in macchinari (76,9%), e per le imprese attive nei servizi politiche per l'offerta di lavoro qualificato, ad esempio technology skilled workers.