Francia, fiducia imprese manifatturiere novembre scende a 98 punti

(Teleborsa) - Risulta in calo oltre le attese la fiducia delle imprese manifatturiere francesi
nel mese di novembre
2025. Il relativo indice, calcolato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), si attesta a 98 punti, rispetto ai 100 delle attese e i 101 del mese precedente.
Fra gli altri settori, il sentiment nei servizi
aumenta a 98 punti da 95 di ottobre, mentre il clima nel commercio al dettaglio
cala a 97 punti da 99.
Il sentiment complessivo delle imprese aumenta a 98 punti da 97, mentre i giudizi sulla situazione occupazionale
crescono a 96 punti (da 95).(Foto: Anthony DELANOIX su Unsplash )