Milano 20-nov
42.918 0,00%
Nasdaq 20-nov
24.054 -2,38%
Dow Jones 20-nov
45.752 -0,84%
Londra 20-nov
9.528 0,00%
Francoforte 20-nov
23.279 0,00%

Francia, fiducia imprese manifatturiere novembre scende a 98 punti

Economia, Macroeconomia
Francia, fiducia imprese manifatturiere novembre scende a 98 punti
(Teleborsa) - Risulta in calo oltre le attese la fiducia delle imprese manifatturiere francesi nel mese di novembre 2025. Il relativo indice, calcolato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), si attesta a 98 punti, rispetto ai 100 delle attese e i 101 del mese precedente.

Fra gli altri settori, il sentiment nei servizi aumenta a 98 punti da 95 di ottobre, mentre il clima nel commercio al dettaglio cala a 97 punti da 99.

Il sentiment complessivo delle imprese aumenta a 98 punti da 97, mentre i giudizi sulla situazione occupazionale crescono a 96 punti (da 95).

(Foto: Anthony DELANOIX su Unsplash )
Condividi
```