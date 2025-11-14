Milano 9:27
44.360 -0,88%
Nasdaq 13-nov
24.993 0,00%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 9:27
9.698 -1,11%
23.896 -0,60%

Francia, inflazione ottobre rallenta a +0,9% su anno

Economia, Macroeconomia
Francia, inflazione ottobre rallenta a +0,9% su anno
(Teleborsa) - Confermata l'inflazione in Francia nel mese di ottobre. Secondo l'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), l'inflazione è risultata in aumento dello 0,1% su base mensile, in linea con quanto stimato nella lettura preliminare e in accelerazione dal -1,0% di settembre.

Su base annuale, i prezzi al consumo hanno rallentato a +0,9% da +1,0% della prima lettura e dal +1,2% registrato nel mese precedente.

Il dato armonizzato, una misura utilizzata dalla BCE, ha registrato una variazione positiva dello 0,8% su base annua, in rallentamento sia rispetto alla stima preliminare (+0,9%) sia rispetto a settembre (+1,1%), mentre su base mensile l'inflazione armonizzata si è confermata a +0,1% in accelerazione dal -1,1% del mese precedente.

(Foto: Anthony Choren su Unsplash)
Condividi
```