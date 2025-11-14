Francia, inflazione ottobre rallenta a +0,9% su anno

(Teleborsa) - Confermata l'inflazione in Francia nel mese di ottobre
. Secondo l'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), l'inflazione è risultata in aumento dello 0,1% su base mensile
, in linea con quanto stimato nella lettura preliminare e in accelerazione dal -1,0% di settembre.
Su base annuale
, i prezzi al consumo hanno rallentato a +0,9%
da +1,0% della prima lettura e dal +1,2% registrato nel mese precedente.
Il dato armonizzato
, una misura utilizzata dalla BCE, ha registrato una variazione positiva dello 0,8% su base annua, in rallentamento
sia rispetto alla stima preliminare (+0,9%) sia rispetto a settembre (+1,1%), mentre su base mensile
l'inflazione armonizzata si è confermata a +0,1%
in accelerazione dal -1,1% del mese precedente.(Foto: Anthony Choren su Unsplash)