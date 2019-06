Giornata Mondiale dell’Ambiente, ENEA: in Italia riciclati 2 tonnellate rifiuti RAEE

(Teleborsa) - Unache ha permesso di, di cuiÈ il risultato del progetto europeo "", che vede tra i partner ENEA e Consorzio Ecodom, e che permette di guardare alla Giornata Mondiale dell'Ambiente, celebrata il 5 giugno in tutto il mondo, con nuove prospettive.Il progetto infatti ha l'obiettivo di, sperimentando nuove tecniche e individuando nuove linee guida per il riciclo corretto di materiali delicati e critici.Nei tre anni e mezzo del progetto, Ecodom ed ENEA, insieme ai partner della sperimentazione RecyclingBorse, Asekol, Axion Consulting e Re-Tek, hanno testato diverse modalità di recupero, tra cui il trattamento meccanico e i processi chimici per incrementare il recupero dai rifiuti tecnologici di alcune delle 27 materie prime critiche (CRM), in particolareDa qui sono nateche prevedono: ridisegnare e armonizzare le infrastrutture di raccolta; aumentare la consapevolezza dei cittadini su raccolta e trattamento corretti dei RAEE; introdurre incentivi per favorire le buone pratiche; promuovere la ricerca e l’innovazione nel campo del recupero incoraggiando una maggiore collaborazione internazionale; introdurre standard nel trattamento dei RAEE.Oggi - ricorda ENEA -. Se lo fossero tutti, dalle circa 10 milione di tonnellate prodotte ogni anno si potrebbero recuperare 186 tonnellate di argento, 24 tonnellate di oro e 7,7 tonnellate di platino.L'obiettivo del progetto è "aumentare il tasso di riciclo delle materie prime essenziali contenute nei RAEE del 5% entro il 2020 e del 20% entro il 2030", spiega, Projects & Researches Manager di Ecodom., ma che hanno un ruolo fondamentale in moltissimi settori, dall'aeronautica all'elettronica di consumo, dall'industria automobilistica alle energie rinnovabili come eolico e fotovoltaico", ricorda, responsabile della Divisione tecnologie e processi dei materiali per la sostenibilità - Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali di ENEA.