Premio Non Sprecare 2025, i protagonisti della sostenibilità premiati alla Luiss

(Teleborsa) - Si è svolta oggi presso illa cerimonia di consegna del, giunto alla sua sedicesima edizione. L’iniziativa vuole dare risalto aconcrete per la società, l’ambiente e l’economia sostenibile., un pilastro per la salute e la vita sul Pianeta, minacciato dalla plastiche, rifiuti e crisi climatica. Secondo uno studio della Fondazione Ellen MacArthur,nei nostri mari potrebbe esserci"Il mare è il paradigma della sfida che stiamo affrontando per proteggere il Pianeta e tutelare le risorse vitali. In esso si concentrano grandi opportunità, ma anche rischi enormi se continuiamo a trascurarlo", commenta, aggiungendo "ogni gesto conta: dal rispetto dei rifiuti al comportamento quotidiano. Il futuro di un mondo sostenibile dipende dalla nostra volontà e dalle scelte di ciascuno".Sono intervenuti all’evento anche, Advisor per la Diversità, l’Inclusione e la Sostenibilità Luiss,, Fantini Group,, Presidente Onorario della Comunità Scientifica del WWF Italia e Full member del Club of Rome e, Direttore dell’Osservatorio Ethos Luiss."Luiss sostiene da anni il Premio Non Sprecare, iniziativa pienamente in linea con il nostro impegno nel costruire una comunità accademica consapevole, in cui l’attenzione all’ambiente si traduce in azioni quotidiane, come previsto dal Piano di Sostenibilità Integrata 2025-2028", afferma la professoressa, Advisor per la Diversità, l’Inclusione e la Sostenibilità dell’Università Luiss.di cui sono stati premiati i vincitori. Per lail premio è stato conferito a, la donna più veloce del mondo nelle categorie Master, con decine di record internazionali, esempio straordinario di longevità attiva. Per lail riconoscimento è andato all'per il Progetto di recupero e riuso della cenere dell’Etna (Sicilia) come materiale utile e sostenibile per l’edilizia. Nellapremiato il, per il progetto dei pannelli solari subacquei, che apre nuove prospettive per la produzione di energia rinnovabile. Per laè stata premiata, una piattaforma che, con l’aiuto dei pescatori, recupera la plastica dispersa nei mari e la trasforma in nuovi materiali. Nellail riconoscimento va a, che ha brevettato e produce Canù, la prima cannuccia di pasta biologica, gluten free e senza OGM, completamente biodegradabile, realizzata con farina di mais. Per lavince, associazione che lavora per recuperare e valorizzare gli antichi oliveti, tutelando il paesaggio e l’identità culturale dell’isola.Le candidature di questa edizione sono state selezionate da una, e composta da: Antonella Barina (giornalista e scrittrice, La Repubblica), Ilaria Bertini (direttrice Dipartimento Unità Efficienza Energetica, Enea), Carlo Calfapietra (direttore Istituto di ricerca sugli Ecosistemi, CNR), Federica Gasbarro (divulgatrice ed esperta in sostenibilità e gestione dell’energia), Mihaela Gavrila (docente Università La Sapienza), Jacopo Giliberto (direttore E-Gazzette), Enrico Giovannini (professore ordinario di Statistica Economica, Università Tor Vergata), Christian Iaione (direttore LabGov.City - Laboratory for the Governance of the City as a Commons, Luiss), Sebastiano Maffettone (direttore Osservatorio Ethos, Luiss), S.E. Cardinale Vincenzo Paglia (Consigliere spirituale Comunità di Sant’Egidio), Elisabetta Soglio (responsabile inserto Buone Notizie, Corriere della Sera), Francesco Spinelli (coordinatore Ufficio Partnership con le Imprese, Legambiente).Ai vincitori sono state consegnate confezioni di vini autoctoni del gruppo Fantini, realtà vitivinicola abruzzese riconosciuta per la sua ricchezza naturale e ambientale.