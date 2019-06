Retelit, approvata separazione delle attività del Gruppo in due società

Retelit

(Teleborsa) - Approvata in data odierna, da parte dei Consigli di Amministrazione die della società interamente controllata RetelitDigital Services, l'implementazione del progetto diA questa decisione seguiranno una spersonale econtratti, che porteranno al termine dell'operazione, prevista entro il 2019, ad avere due distinti soggetti giuridici posseduti al 100% da Retelit. In particolare, una societàsia in Italia che all'estero, mentree che prenderà il nome di NewCo, sa valore aggiunto per la clientela. L'operazione è subordinata, inter alia, al rilascio delle autorizzazioni da parte delle banche che finanziano il Gruppo ai sensi del contratto di finanziamento in essere.di questo cambiamento è quello dioltre che ad accrescere la capacità commerciale della divisione dedicata ai servizi, di gestire in maniera più efficiente l'infrastruttura. Dal punto di vista finanziario, la loro separazione delle attività, guidate da driver differenti, permetterà una gestione funzionale ai diversi obiettivi.