Honeywell cede a Elliott: Marc Steinberg entra nel board in attesa della separazione in tre

Honeywell

Etsy

Pinterest

(Teleborsa) -, una delle più grandi aziende multinazionali conglomerate statunitensi, ha comunicato che, Partner di Elliott Investment Management,con decorrenza dal 31 maggio 2025. Si tratta il culmini di una campagna attivista portata avanti da Elliott, che negli scorsi mesi aveva reso noto di aver acquistato una partecipazione nella società, facendo pressione per uno spin-off di certi asset.In qualità di Partner di Elliott, Steinberg èin diversi settori, tra cui quello industriale. Prima di entrare in Elliott nel 2015, ha lavorato presso la banca d'investimento Centerview Partners."Accogliamo con favore le preziose prospettive e la collaborazione di Marc, che completeranno l'esperienza del nostro attuale board - ha dichiarato- Apprezzo molto le intuizioni costruttive che Marc ha condiviso con Honeywell negli ultimi mesi e riconosco una visione condivisa per le opportunità future"."Honeywell è tra le aziende industriali più importanti al mondo - ha affermato Steinberg - Come uno dei suoi maggiori investitori, accogliamo con favore l'opportunità di collaborare con Vimal e il board mentre Honeywell realizza la, leader del settore. Questa trasformazione del portafoglio consentirà a Honeywell di promuovere significativi miglioramenti operativi e di sbloccare una significativa opportunità di creazione di valore. Negli ultimi mesi, abbiamo instaurato una partnership produttiva con l'azienda e non vedo l'ora di aiutare Honeywell a realizzare il suo pieno potenziale."Steinberg è attualmente membro dei board di, nonché di due società private: Syneos Health e Nielsen Holdings.