Gruppo TIM, Sparkle annuncia apertura nuovo POP in Giordania

TIM

(Teleborsa) -, società del Gruppo, primo operatore di servizi wholesale internazionali in Italia e ottavo nel mondo, annuncia, in collaborazione con, operatore giordano integrato con data center proprietari e una rete nazionale.Situata nel Sud del Paese sulla, Aqaba aspira a diventare un, grazie al data center neutrale di Naitel e alla, offrendo transito IP e connettività Internet ad alta velocità al mercato giordano e ai paesi limitrofi."Siamo molto orgogliosi di questa nuova iniziativa che rafforza il posizionamento di Sparkle in Medio Oriente" afferma, CEO di Sparkle. "Il nuovo PoP ad Aqaba segna un ulteriore passo verso il consolidamento della nostra azienda come operatore leader anche oltre il bacino del Mediterraneo, offrendo ai propri clienti soluzioni di connettività diversificate di alta qualità".