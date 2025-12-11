Il calendario societario 2026 di TIM

Compagnia telefonica

TIM

(Teleborsa) - Laha comunicato leal pubblico dei risultati economico - finanziari che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea degli Azionisti nel corso delLeper presentare i risultati contabili agli investitori, ha segnalato, si svolgeranno solitamente il giorno dopo la riunione del Consiglio di Amministrazione che li approva.: Risultati preliminari 2025 e aggiornamento Piano Industriale: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025: Approvazione dell’informativa finanziaria al 31 marzo 2026: Approvazione della relazione finanziaria al 30 giugno 2026: Approvazione dell’informativa finanziaria al 30 settembre 2026