Il calendario societario 2026 di TIM

I principali eventi economici societari dell'anno: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) - La Compagnia telefonica ha comunicato le date di diffusione al pubblico dei risultati economico - finanziari che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea degli Azionisti nel corso del 2026.
Le conference call per presentare i risultati contabili agli investitori, ha segnalato TIM, si svolgeranno solitamente il giorno dopo la riunione del Consiglio di Amministrazione che li approva.


Martedì 24/02/2026
CDA: Risultati preliminari 2025 e aggiornamento Piano Industriale

Mercoledì 11/03/2026
CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025

Mercoledì 15/04/2026
Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025

Mercoledì 06/05/2026
CDA: Approvazione dell’informativa finanziaria al 31 marzo 2026

Mercoledì 05/08/2026
CDA: Approvazione della relazione finanziaria al 30 giugno 2026

Mercoledì 04/11/2026
CDA: Approvazione dell’informativa finanziaria al 30 settembre 2026
