Il calendario societario 2026 di TIM

(Teleborsa) - La Compagnia telefonica
ha comunicato le date di diffusione
al pubblico dei risultati economico - finanziari che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea degli Azionisti nel corso del 2026
.
Le conference call
per presentare i risultati contabili agli investitori, ha segnalato TIM
, si svolgeranno solitamente il giorno dopo la riunione del Consiglio di Amministrazione che li approva. Martedì 24/02/2026 CDA
: Risultati preliminari 2025 e aggiornamento Piano Industriale Mercoledì 11/03/2026 CDA
: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 Mercoledì 15/04/2026 Assemblea
: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 Mercoledì 06/05/2026 CDA
: Approvazione dell’informativa finanziaria al 31 marzo 2026 Mercoledì 05/08/2026 CDA
: Approvazione della relazione finanziaria al 30 giugno 2026 Mercoledì 04/11/2026 CDA
: Approvazione dell’informativa finanziaria al 30 settembre 2026